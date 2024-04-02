Минус 780 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Было выведено из строя шесть единиц спецтехники
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны Украины ликвидировали 780 оккупантов. Также было уничтожено более 130 единиц техники, в том числе 12 танков и 30 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:
- личного состава - около 443 660 (+780) человек,
- танков - 6998 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 13350 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 11112 (+30) ед,
- РСЗО - 1023 (+0) ед,
- средства ПВО - 744 (+0) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8779 (+22),
- крылатые ракеты - 2058 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14783 (+31) ед,
- специальная техника - 1832 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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