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Минус 780 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Было выведено из строя шесть единиц спецтехники

Минус 780 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны Украины ликвидировали 780 оккупантов. Также было уничтожено более 130 единиц техники, в том числе 12 танков и 30 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 443 660 (+780) человек,
  • танков - 6998 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 13350 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 11112 (+30) ед,
  • РСЗО - 1023 (+0) ед,
  • средства ПВО - 744 (+0) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8779 (+22),
  • крылатые ракеты - 2058 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14783 (+31) ед,
  • специальная техника - 1832 (+6).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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