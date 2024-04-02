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Силы обороны ПВО ночью уничтожили девять шахедов

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Силы обороны ПВО ночью уничтожили девять шахедов

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 2 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 9 дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

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Всего оккупанты запустили 10 "шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Также ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

"Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

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Источник:
Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
02.04.2024 в 08:50
Типичный шлак.
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
02.04.2024 в 08:50
Типичный шлак.
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aleks68
02.04.2024 в 09:06
шлак у тебя в голове лопух.пойди полечись вместе с жажей
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Gican85 (Киев)
02.04.2024 в 10:23
Он наверное имел ввиду, что шахеды - типичный дешевый шлак, в отличие от дорогих ракет, которые были израсходованы на дешевые цели
 
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