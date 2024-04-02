Силы обороны ПВО ночью уничтожили девять шахедов
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Zelenskiy Official
В ночь на 2 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 9 дронов.
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Всего оккупанты запустили 10 "шахедов" с мыса Чауда в оккупированном Крыму. Также ночью враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
"Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
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Источник:Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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oda1979 (Запорожье)
02.04.2024 в 08:50
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