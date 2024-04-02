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Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Это уже третий за время "большой войны"

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Крокодил не ловится, не растет кокос

Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Это уже третий за время "большой войны"

Колаж – Сергій Руденко

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский правитель Владимир Путин своим указом назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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По его словам, другими двумя указами Путин назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом и вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом.

Ранее оба были временно исполняющими обязанности на этих постах.

Как сообщает "Коммерсант", Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. С декабря 2011 года командовал Новороссийской военно-морской базой ЧФ.

Напомним, что в середине февраля пророссийские telegram-каналы сообщали, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления большого десантного корабля "Цезарь Куников" 14 февраля.

Также отметим, что это уже третий командующий Черноморским флотом РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, Игорь Осипов был отправлен в отставку после потери крейсера "Москва" в августе 2022 года. На его место был назначен Виктора Соколов, который пробыл на должности до февраля 2024 - его отправили в отставку после потопления большого десантного корабля "Цезарь Куников".

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