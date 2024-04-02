Путин назначил нового командующего Черноморским флотом. Это уже третий за время "большой войны"
Крокодил не ловится, не растет кокос
Колаж – Сергій Руденко
Российский правитель Владимир Путин своим указом назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука.
Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
По его словам, другими двумя указами Путин назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом и вице-адмирала Константина Кабанцова командующим Северным флотом.
Ранее оба были временно исполняющими обязанности на этих постах.
Как сообщает "Коммерсант", Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. С декабря 2011 года командовал Новороссийской военно-морской базой ЧФ.
Напомним, что в середине февраля пророссийские telegram-каналы сообщали, что командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова отправили в отставку после потопления большого десантного корабля "Цезарь Куников" 14 февраля.
Также отметим, что это уже третий командующий Черноморским флотом РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину. Так, Игорь Осипов был отправлен в отставку после потери крейсера "Москва" в августе 2022 года. На его место был назначен Виктора Соколов, который пробыл на должности до февраля 2024 - его отправили в отставку после потопления большого десантного корабля "Цезарь Куников".
Популярное сейчас
- Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение Андрея Шевченко
- Определена дата проведения перенесенного матча Черноморец - Шахтер
- Драматическая победа Руха над ЛНЗ, локация матча Миная и Динамо. Главные новости за первое апреля
- "Были весомые причины". Сырский впервые прокомментировал отставку Залужного
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- "Меня отличало огромное увлечение музыкой": Марина Лученко-Щенсна – не только жена футболиста, но и поп-дива