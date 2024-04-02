Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет

Президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

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Закон размещен на сайте Верховной рады.

Напомним, еще 30 мая прошлого года Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет . За это проголосовали 304 депутата.

Законопроект инициировало Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины. При этом президент Украины Владимир Зеленский до сегодняшнего дня не подписывал этот закон.