Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет
Закон год лежал на столе у президента
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.
Закон размещен на сайте Верховной рады.
Напомним, еще 30 мая прошлого года Верховная рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет . За это проголосовали 304 депутата.
Законопроект инициировало Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными силами Украины. При этом президент Украины Владимир Зеленский до сегодняшнего дня не подписывал этот закон.
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