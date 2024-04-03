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Силы обороны ночью уничтожили четыре вражеских дрона

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Силы обороны ночью уничтожили четыре вражеских дрона

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь на среду, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, а также ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили четыре российских дрона.

Об этом сообщает Telegram-канал Воздушных сил Украины.

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Как отмечается, враг ударил по территории Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, а также применил 4 БпЛА "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - Россия.

"Шахеды" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.

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Источник:
Воздушные Силы Украины
Опубликовал: Александр Бураков
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