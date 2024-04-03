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В ООН осудили удар по заводу по производству шахедов в Татарстане

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Предприятия ВПК названы гражданскими объектами

В ООН осудили удар по заводу по производству шахедов в Татарстане

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ООН осудили удар по заводу по производству дронов-камикадзе "Шахед" в российском Татарстане 2 апреля.

Об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Организация поставила этот удар в один ряд с атакой армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии.

"Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Под удар попали два предприятия в Елабуге и Нижнекамске: НПЗ и завод, где, вероятно, производятся "Шахеды".

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Источник:
ООН
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Динамист (Киев)
03.04.2024 в 12:53
Якщо так сасуджують, як удари по драмтеатру та род.будинку в Маріуполі,бомбардування Харкова,Бучу та інші злочини раські,то я Вас умоляю,навіть можуть викликати велике-превелике занепокоєння
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Комментарии 10
Динамист (Киев)
03.04.2024 в 12:53
Якщо так сасуджують, як удари по драмтеатру та род.будинку в Маріуполі,бомбардування Харкова,Бучу та інші злочини раські,то я Вас умоляю,навіть можуть викликати велике-превелике занепокоєння
Ответить
0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
03.04.2024 в 12:49
А не пішли би ви....
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
03.04.2024 в 12:45
ООН - це імпотентна організація, яку спонсорує русня. Теж саме Папа римський, такий же руснявий імпотент.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.04.2024 в 12:22
В них взагалі є межа лицемірства???
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Джим Слэйд (Харьков)
03.04.2024 в 12:31
В них РФ - член Ради безпеки
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Американец 2000
03.04.2024 в 12:17
Вообще на фоне каждодневных бомбёжек Украины , это звучит как издевательство (((((((
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
03.04.2024 в 12:47
Ти ж наче раніше Бандеру і Зозуля нацистами називав? Чи ч помиляюсь?
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tekutiev (донецк,Украина)
03.04.2024 в 12:15
можете жаловаться и дальше .....продажные
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Американец 2000
03.04.2024 в 12:13
Небензя там написал жалобу что ли ???
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Американец 2000
03.04.2024 в 12:11
А атаки по нашим мирным домам и инфраструктуре - они одобряют ??? (((((
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