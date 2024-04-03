В ООН осудили удар по заводу по производству шахедов в Татарстане
Предприятия ВПК названы гражданскими объектами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ООН осудили
Об этом
Организация поставила этот удар в один ряд с атакой армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии.
"Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Под удар попали два предприятия в Елабуге и Нижнекамске: НПЗ и завод, где, вероятно, производятся "Шахеды".
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Источник:ООН
Опубликовал: Александр Бураков
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Динамист (Киев)
03.04.2024 в 12:53
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