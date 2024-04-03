В ООН осудили удар по заводу по производству шахедов в Татарстане

В ООН осудили удар по заводу по производству дронов-камикадзе "Шахед" в российском Татарстане 2 апреля.

Об этом заявил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Организация поставила этот удар в один ряд с атакой армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии.

"Мы выступаем против и призываем прекратить любые атаки на гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера дроны впервые атаковали предприятия в Татарстане. Под удар попали два предприятия в Елабуге и Нижнекамске: НПЗ и завод, где, вероятно, производятся "Шахеды".