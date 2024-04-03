Столтенберг ответил, фиксирует ли НАТО подготовку России к возможному новому наступлению

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия постоянно наращивает военную мощь, и поэтому для членов Альянса важно перейти от краткосрочных к долгосрочным обязательствам поддержки Украины.

Об этом он сказал на брифинге перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3 апреля.

В частности, Столтенберг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности нового масштабного наступления России в мае-июне.

"Мы видим, как они получают боеприпасы, оружие из Северной Кореи и Ирана, значительное количество оружия и боеприпасов. Мы видим, как Россия смогла поставить свою экономику на военную основу. И мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену с точки зрения людей и материалов ради незначительных достижений на поле боя в Украине, практически не уважая человеческие жизни".

По его словам, именно поэтому ситуация на линии фронта остается сложной.