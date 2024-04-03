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Столтенберг ответил, фиксирует ли НАТО подготовку России к возможному новому наступлению

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Слегка размытый ответ

Столтенберг ответил, фиксирует ли НАТО подготовку России к возможному новому наступлению

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия постоянно наращивает военную мощь, и поэтому для членов Альянса важно перейти от краткосрочных к долгосрочным обязательствам поддержки Украины.

Об этом он сказал на брифинге перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 3 апреля.

В частности, Столтенберг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности нового масштабного наступления России в мае-июне.

"Мы видим, как они получают боеприпасы, оружие из Северной Кореи и Ирана, значительное количество оружия и боеприпасов. Мы видим, как Россия смогла поставить свою экономику на военную основу. И мы видим, как Москва готова платить очень высокую цену с точки зрения людей и материалов ради незначительных достижений на поле боя в Украине, практически не уважая человеческие жизни".

По его словам, именно поэтому ситуация на линии фронта остается сложной.

"Это причина, почему нам нужно делать больше, со стороны союзников по НАТО, закрывать срочную потребность как в усилении противовоздушной обороны, так и в усилении артиллерии, а также прилагать долгосрочные институциональные усилия по созданию рамок и структур, перехода от краткосрочных предложений к долгосрочным реальным обязательствам, многолетним обязательствам, чтобы обеспечить предсказуемость и устойчивость нашей поддержки", - подчеркнул Столтенберг.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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