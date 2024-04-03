Агент Хацкевича Шаблий прокомментировал информацию об избиении тренера фанатами
Оперативная реакция
Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий прокомментировал информацию, что его клиента якобы избили польские фанаты, а "Заглембе" готовит увольнение белорусского специалиста.
"Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту.
Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть "Заглембе", потому что в команде бардак", - сказал Шаблий.
Ранее сам Хацкевич прокомментировал инцидент с болельщиками.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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