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Агент Хацкевича Шаблий прокомментировал информацию об избиении тренера фанатами

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Агент Хацкевича Шаблий прокомментировал информацию об избиении тренера фанатами

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Агент Александра Хацкевича Вадим Шаблий прокомментировал информацию, что его клиента якобы избили польские фанаты, а "Заглембе" готовит увольнение белорусского специалиста.

"Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту.

Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть "Заглембе", потому что в команде бардак", - сказал Шаблий.

Ранее сам Хацкевич прокомментировал инцидент с болельщиками.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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