Блинкен: Войск США в Украине не будет. Другие страны должны решать этот вопрос на уровне своих правительств

Вопрос возможного отправления войск отдельных западных стран в Украину должен решаться на уровне их правительств и НАТО. Войск США в Украине не будет, это не в их интересах.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французским каналам LCI/TF1.

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По его словам, "четкая" политика президента Джо Байдена состоит в том, что никаких американских войск на территории Украины не будет.

"Потому что для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах союзников", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что одновременно партнеры нуждаются в поддержке Украины в этом году и в будущем.

На вопрос о том, если в Украине будут войска Франции, Польши, Финляндии или других стран, Блинкен добавил, что каждый должен принимать решения на национальном уровне, а также на уровне Альянса.

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.