  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Блинкен: Войск США в Украине не будет. Другие страны должны решать этот вопрос на уровне своих правительств
В тренде

Блинкен: Войск США в Украине не будет. Другие страны должны решать этот вопрос на уровне своих правительств

Общие новости

Госсекретарь США заявил, что это не в интересах Штатов

Блинкен: Войск США в Украине не будет. Другие страны должны решать этот вопрос на уровне своих правительств

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вопрос возможного отправления войск отдельных западных стран в Украину должен решаться на уровне их правительств и НАТО. Войск США в Украине не будет, это не в их интересах.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французским каналам LCI/TF1.

Читайте такжеСША объявили о новом пакете военной помощи Украине на $175 млн

По его словам, "четкая" политика президента Джо Байдена состоит в том, что никаких американских войск на территории Украины не будет.

"Потому что для нас это приведет к прямому конфликту с Россией, которого мы хотим избежать. Это не в наших интересах и не в интересах союзников", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что одновременно партнеры нуждаются в поддержке Украины в этом году и в будущем.

На вопрос о том, если в Украине будут войска Франции, Польши, Финляндии или других стран, Блинкен добавил, что каждый должен принимать решения на национальном уровне, а также на уровне Альянса.

Напомним, в конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятное отправление западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

По теме
yellow-arrow
Ждет советов по тактике. Хацкевич дал журналистам свой емейл. ФОТО
yellow-arrow
Украина производит восемь САУ Богдана в месяц, - NYT
yellow-arrow
Зеленский: Россия готовит на июнь дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных
Энтони Блинкен война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Скачков Леонід (Рівне)
03.04.2024 в 17:13
Правильнно! І бронежилети понатягуйте на власні морщинисті жопи,бо не ровен час ліліпутін захоче вам впердолить!!!Тоді не допоможе і ваша ефімерна військова ніби-то могутність.)))
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
03.04.2024 в 17:13
Правильнно! І бронежилети понатягуйте на власні морщинисті жопи,бо не ровен час ліліпутін захоче вам впердолить!!!Тоді не допоможе і ваша ефімерна військова ніби-то могутність.)))
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости