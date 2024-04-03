Украина производит восемь САУ Богдана в месяц, - NYT

Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что украинский военно-промышленный комплекс производит в месяц уже 8 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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Об этом пишет The New York Times со ссылками на собственные источники.

"Сейчас украинская вооруженная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не скажут, сколько они в целом изготовили, увеличение производства свидетельствует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в стране", - говорится в материале.

Издание ознакомилось с документами украинского правительства, в которых говорится, что только за последний год украинские оборонные предприятия построили втрое больше бронетехники, чем производили до войны, и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет.

Также в NYT отметило, что на момент полномасштабного вторжения России Украина имела одну такую 155-мм установку.