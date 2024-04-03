Украина производит восемь САУ Богдана в месяц, - NYT
Об этом издание пишет, ссылаясь на украинские источники
фото из свободных источников
Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что украинский военно-промышленный комплекс производит в месяц уже 8 самоходных артиллерийских установок "Богдана".
Об этом пишет The New York Times со ссылками на собственные источники.
"Сейчас украинская вооруженная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не скажут, сколько они в целом изготовили, увеличение производства свидетельствует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в стране", - говорится в материале.
Издание ознакомилось с документами украинского правительства, в которых говорится, что только за последний год украинские оборонные предприятия построили втрое больше бронетехники, чем производили до войны, и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет.
Также в NYT отметило, что на момент полномасштабного вторжения России Украина имела одну такую 155-мм установку.
Популярное сейчас
- Как Миколенко ирисок в игре оставил. Ньюкасл - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
- Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
- Сэйв Миколенко, вылет Трубина, детали травмы Малиновского. Главные новости за 2 апреля
- Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая