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Вирт: Пока работаю экспертом на УПЛ ТВ, хотя, конечно, хочется поскорее вернуться к тренерской работе

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Но пока что конкретных предложений нет

Вирт: Пока работаю экспертом на УПЛ ТВ, хотя, конечно, хочется поскорее вернуться к тренерской работе

Фото: НК Верес

Новина українською

Украинский тренер Юрий Вирт рассказал о своей работе экспертом на УПЛ ТВ.

Читайте такжеВирт: Какая ЮКСА, вы что? У меня контракт с УПЛ ТВ

– Информагентства поспешили отправить вас в клуб ЮКСА. Вы опровергли переговоры с дебютантом Второй лиги, подчеркнув, что у вас есть контракт с УПЛ ТВ. Ничего не путаю?

– Вы – точно нет, а вот ваши коллеги неправильно интерпретировали мои слова. Вчера весь день посвятил УПЛ ТВ, находился в студии, смотрел с коллегами матч "Руха" и ЛНЗ. Звонок от журналиста "Украинского футбола" с вопросом об ЮКСА. Ответил, что сейчас работаю на телевидении. А потом читаю: "У Вирта контракт с УПЛ ТВ, он не имеет права его расторгать".

– А на самом деле?

- Я работаю экспертом на телевидении, но у меня нет никаких контрактных обязательств. У нас с руководителем УПЛ ТВ есть устная договоренность о сотрудничестве на три месяца, то есть на весенний период чемпионата.

– Также мелькнула информация о том, что вы встречались с руководством ЮКСА.

– За последнее время я посетил четыре областных центра, два дня провел в столице. Имел многочисленные встречи, в том числе с людьми из мира футбола. Собственно, это и неудивительно, я более 30 лет в футболе, у меня много друзей, работающих в разных сферах игры миллионов. И каждая такая встреча – особая. Пытаюсь с максимальной пользой использовать творческую паузу.

- Открыты для предложений?

- Сейчас я работаю экспертом на телевидении, но, конечно, хочется поскорее вернуться к практической работе. Однако пока конкретных предложений нет. Поступят – буду рассматривать.

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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Михаил Черныш
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