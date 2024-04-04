Столтенберг: Для приглашения Украины в НАТО должна закончиться война и должны быть гарантии, что она не начнется снова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможное приглашение Украины к членству в Альянсе на саммите в Вашингтоне. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Генсек НАТО напомнил, что на саммите в Вильнюсе в прошлом году все союзники согласились с тем, что Украина станет членом. "В прошлом году мы приняли важные решения, мы убрали План действий по членству... Мы должны поддерживать процесс в один этап, убрав ПДЧ. В этом разница между НАТО и Европейским Союзом. Когда вы приглашены в Европейский Союз, это может занять годы от приглашения к членству, в то время как в НАТО, когда вы приглашены, это произойдет в скором времени", - сказал Столтенберг.

При этом генсек высказался за то, чтобы не возвращаться к двухэтапному процессу обретения членства. Но независимо от этих технических моментов есть четкое обязательство для Украины стать членом НАТО. Россия восстановится, отдохнет, а затем перегруппируется и снова атакует", - добавил он.

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Столтенберг уточнил, что такая ситуация была в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а через несколько месяцев дестабилизировала ситуацию на Донбассе. "Потом они ждали почти восемь лет и пошли на полноценное вторжение. Поэтому, конечно, эта война закончится, мы должны быть абсолютно уверены, что это действительно конец, что это остановится здесь. Поэтому мы должны помочь Украине построить собственную оборону", - подчеркнул он, добавив, что "гарантией безопасности будет статья 5".