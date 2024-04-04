Сбито 11 дронов, есть погибшие и пострадавшие в Харькове. Подробности ночной атаки России

В ночь на четверг, 4 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 11 российских дронов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены", - отметили в Генштабе.

По информации мэра города Игоря Терехова, один из дронов попал в 14-этажный дом, в результате чего несколько квартир были разрушены, погиб один человек. Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли еще трое спасателей. На данный момент сообщается о 4 погибших и 12 раненых.