Спикер ВР Стефанчук рассказал, когда может быть рассмотрен законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона "Единые новости".

"Этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению. Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал.

Президентом был подписан законопроект, который был принят в Верховной Раде о снижении возраста мобилизационного призыва с 27 до 25 лет. Также, еще один законопроект, который был принят Верховной Радой о создании электронного кабинета военнообязанного. Кроме того, еще один законопроект, который также устанавливает определенные гарантии для наших военных. И сейчас мы работаем, фактически, над четвертым законопроектом - это изменения в Закон о мобилизации, где четко будут установлены критерии справедливости по выполнению гражданами Украины своего долга защищать Отечество", - отметил Стефанчук.