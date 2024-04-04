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Спикер ВР Стефанчук рассказал, когда может быть рассмотрен законопроект о мобилизации

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Глава парламента ответил на один из наиболее обсуждаемых ныне вопросов

Спикер ВР Стефанчук рассказал, когда может быть рассмотрен законопроект о мобилизации

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Законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире телемарафона "Единые новости".

"Этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению. Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной Рады этот законопроект будет внесен в зал.

Президентом был подписан законопроект, который был принят в Верховной Раде о снижении возраста мобилизационного призыва с 27 до 25 лет. Также, еще один законопроект, который был принят Верховной Радой о создании электронного кабинета военнообязанного. Кроме того, еще один законопроект, который также устанавливает определенные гарантии для наших военных. И сейчас мы работаем, фактически, над четвертым законопроектом - это изменения в Закон о мобилизации, где четко будут установлены критерии справедливости по выполнению гражданами Украины своего долга защищать Отечество", - отметил Стефанчук.

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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