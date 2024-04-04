ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за отключения линии питания
Новая угроза возникновения аварийных ситуаций
фото - Енергоатом
Из-за российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Через нее временно оккупированная ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.
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"На данный момент крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков.
Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой - последней - линии связи с украинской энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий ее безопасной эксплуатации.
ЗАЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - "Энергоатома", а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику", - отметили в компании.
С начала российской оккупации Запорожская АЭС пережила восемь полных блэкаутов.
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