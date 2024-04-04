ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за отключения линии питания

Из-за российских обстрелов отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная". Через нее временно оккупированная ЗАЭС получала питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"На данный момент крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-750кВ "Днепровская", работа которой недавно была восстановлена силами украинских энергетиков.

Это в очередной раз грозит наступлением аварийной ситуации на временно оккупированной ЗАЭС, ведь в случае отключения этой - последней - линии связи с украинской энергосетью станция окажется на грани очередного блэкаута, что является тяжелым нарушением условий ее безопасной эксплуатации.

ЗАЭС должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора - "Энергоатома", а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику", - отметили в компании.