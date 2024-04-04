Глава т.н. ЛНР попросил Путина восстановить стадион Авангард в Луганске
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Фото: wikipedia.org
Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину о восстановлении луганского стадиона "Авангард". Об этом информирует пропагандистское издание ТАСС.
"У нас очень сильная команда по футболу. Мы хотим восстановить былую славу футбольного клуба "Заря", но вот у нас в очень непригодном состоянии находится стадион "Авангард", наш центральный стадион города Луганска и, если бы можно было восстановить его, новый строить не нужно, нужно провести капитальный ремонт этого", - сказал Пасечник.
Отметим, что сама арена была построена ещё в 1951 году. После начала войны на востоке Украины в 2014-м году, стадион оказался в собственности так называемой "ЛНР". До оккупации Луганска домашние матчи там проводила "Заря".
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