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Глава т.н. ЛНР попросил Путина восстановить стадион Авангард в Луганске

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Глава т.н. ЛНР попросил Путина восстановить стадион Авангард в Луганске

Фото: wikipedia.org

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Глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину о восстановлении луганского стадиона "Авангард". Об этом информирует пропагандистское издание ТАСС.

"У нас очень сильная команда по футболу. Мы хотим восстановить былую славу футбольного клуба "Заря", но вот у нас в очень непригодном состоянии находится стадион "Авангард", наш центральный стадион города Луганска и, если бы можно было восстановить его, новый строить не нужно, нужно провести капитальный ремонт этого", - сказал Пасечник.

Отметим, что сама арена была построена ещё в 1951 году. После начала войны на востоке Украины в 2014-м году, стадион оказался в собственности так называемой "ЛНР". До оккупации Луганска домашние матчи там проводила "Заря".

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Источник:
ТАСС
Опубликовал: Александр Бураков
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