88% украинцев верят в победу в войне, почти вдвое меньше - в возвращение к границам 1991 года
Новые социологические показатели
Getty Images / Global Images Ukraine
Абсолютное большинство украинцев (88%) убеждены, что Украина одержит победу в войне с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
На вопрос о том, верят ли они, что Украина победит в войне, утвердительно ответили 88% респондентов (58% - "однозначно да", 30% - "скорее да").
Отвечая, какими будут границы Украины в результате окончания войны, 45% заявили, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году.
Другие результаты опроса:
- Украина вернет Донбасс, но не Крым - 7%,
- Украина вернет Крым, но без т.н. "ДНР" и "ЛНР" - 7%,
- Украина вернет территории, которые были подконтрольны до начала войны (до 24 февраля 2022 года) - 16%,
- Украина потеряет некоторые новые территории - 16%,
- Украина будет полностью оккупирована Россией - 1%.
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Источник:Рейтинг
Опубликовал: Александр Бураков
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