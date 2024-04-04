88% украинцев верят в победу в войне, почти вдвое меньше - в возвращение к границам 1991 года

Абсолютное большинство украинцев (88%) убеждены, что Украина одержит победу в войне с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

На вопрос о том, верят ли они, что Украина победит в войне, утвердительно ответили 88% респондентов (58% - "однозначно да", 30% - "скорее да").

Отвечая, какими будут границы Украины в результате окончания войны, 45% заявили, что Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году.

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