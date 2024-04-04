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"За Крокус Сити Холл" - надпись на обломке Шахеда, которым РФ ударила по Харькову. ФОТО

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Государство-террорист унесло жизни четырех человек

"За Крокус Сити Холл" - надпись на обломке Шахеда, которым РФ ударила по Харькову. ФОТО

khar.gp.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

На обломке вражеского беспилотника, которым российские оккупанты атаковали Харьков в ночь на 4 апреля, видна надпись "За Крокус Сити Холл".

Фото обнародовала прокуратура Харьковской области.

"Государство-террорист унесло жизни четырех человек. Среди них мирная жительница и трое спасателей. Еще 12 человек ранены.

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Коварно, цинично ночью ударить беспилотниками по мирным жилым кварталам… Бить по работникам ГСЧС, которые ежедневно ценой собственной жизни мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого из нас", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали Харьков несколькими волнами "шахедов". В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение. В результате атаки 4 человека погибли (трое спасателей и 68-летняя женщина)

12 человек получили ранения (один спасатель, один полицейский, одна медицинская сестра и еще 9 мирных жителей).

"За Крокус Сити Холл" - надпись на обломке Шахеда, которым РФ ударила по Харькову. ФОТО - изображение 1
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Комментарии
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Американец 2000
04.04.2024 в 16:47
Больные люди на болотах ((((((
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
04.04.2024 в 16:47
Больные люди на болотах ((((((
Ответить
0
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