"За Крокус Сити Холл" - надпись на обломке Шахеда, которым РФ ударила по Харькову. ФОТО

На обломке вражеского беспилотника, которым российские оккупанты атаковали Харьков в ночь на 4 апреля, видна надпись "За Крокус Сити Холл".

Фото обнародовала прокуратура Харьковской области.

"Государство-террорист унесло жизни четырех человек. Среди них мирная жительница и трое спасателей. Еще 12 человек ранены. Читайте также Украина производит восемь САУ Богдана в месяц, - NYT Коварно, цинично ночью ударить беспилотниками по мирным жилым кварталам… Бить по работникам ГСЧС, которые ежедневно ценой собственной жизни мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого из нас", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали Харьков несколькими волнами "шахедов". В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение. В результате атаки 4 человека погибли (трое спасателей и 68-летняя женщина)

12 человек получили ранения (один спасатель, один полицейский, одна медицинская сестра и еще 9 мирных жителей).