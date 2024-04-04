"За Крокус Сити Холл" - надпись на обломке Шахеда, которым РФ ударила по Харькову. ФОТО
Государство-террорист унесло жизни четырех человек
khar.gp.gov.ua
На обломке вражеского беспилотника, которым российские оккупанты атаковали Харьков в ночь на 4 апреля, видна надпись "За Крокус Сити Холл".
Фото обнародовала прокуратура Харьковской области.
"Государство-террорист унесло жизни четырех человек. Среди них мирная жительница и трое спасателей. Еще 12 человек ранены.Читайте такжеУкраина производит восемь САУ Богдана в месяц, - NYT
Коварно, цинично ночью ударить беспилотниками по мирным жилым кварталам… Бить по работникам ГСЧС, которые ежедневно ценой собственной жизни мужественно и самоотверженно спасают жизнь каждого из нас", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 4 марта российские захватчики атаковали Харьков несколькими волнами "шахедов". В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение. В результате атаки 4 человека погибли (трое спасателей и 68-летняя женщина)
12 человек получили ранения (один спасатель, один полицейский, одна медицинская сестра и еще 9 мирных жителей).
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