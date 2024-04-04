Корректировщик, который навел Искандер на пиццерию в Краматорске, получил пожизненное заключение

Суд признал виновным в государственной измене Владимира Синельника, который в июне 2023 года навел огонь на заведение "Ria Pizza" в Краматорске, в результате чего погибли 13 человек, и приговорил к пожизненному заключению.

"Прокуроры Донецкой областной прокуратуры доказали в суде вину жителя г. Краматорска в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

Так, суд установил, что Синельника, который работал на газотранспортном предприятии, завербовали для выполнения задач в пользу государства-агрессора.

27 июня 2023 года к нему в очередной раз обратился "начальник отделения разведки командования ВВ МВД ДНР". Он поставил перед так называемым агентом задачу по проверке информации о наличии украинских военных в "Ria Pizza" в г. Краматорске.

Осужденный согласился на предложение. В центре города он заметил на парковке машины с военными номерами и самих военных в заведении питания. Записал два видео, которые сразу прислал собеседнику в мессенджер "Telegram". Чтобы никто не заметил его заинтересованности локацией, все свои действия мужчина старательно скрывал от посторонних глаз.

Через некоторое время после отправки записей по этому заведению представители государства-агрессора нанесли удар из ОТРК "Искандер M", в результате чего погибли 13 человек и были ранены 64, в том числе дети.

По данным следствия, Синельник всю жизнь прожил в Краматорске, работал в ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", до этого - несколько лет на "Новокраматорском машиностроительном заводе" (НКМЗ), занимался предпринимательской деятельностью. В 80-х он проходил службу в Афганистане, где познакомился с "другом Артуром", который позже оказался на "службе" в незаконном вооруженном формировании "ДНР". Именно он в 2014 году во время временной оккупации Краматорска завербовал его к сотрудничеству с российскими спецслужбами.