Он не понял контекст. Шахтер отреагировал на лайк Срной поста Кафу из России
Бразилец поехал с гастролями на Россию
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" отреагировал на то, что спортивный директор клуба Дарио Срна в Instagram
На запрос Футбол 24 в клубе ответили, что Дарио уже убрал свой лайк под публикацией, контекст которой не понял. Он не увидел, о чем идет речь в сообщении Кафу, и очень разочарован поступком бразильца, принявшего участие в шоу на российском ТВ.
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Отметим, что ранее "Шахтер" оштрафовал Хусрава Тоирова на месячную зарплату за лайк под постом о победе России над Сербией в товарищеском матче.
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