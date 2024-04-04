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Он не понял контекст. Шахтер отреагировал на лайк Срной поста Кафу из России

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Бразилец поехал с гастролями на Россию

Он не понял контекст. Шахтер отреагировал на лайк Срной поста Кафу из России

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" отреагировал на то, что спортивный директор клуба Дарио Срна в Instagram лайкнул пост экс-игрока сборной Бразилии Кафу, который приехал на болото посетить вручение какой-то спортивной премии и дал интервью пропагандистскому канал "Матч ТВ".

На запрос Футбол 24 в клубе ответили, что Дарио уже убрал свой лайк под публикацией, контекст которой не понял. Он не увидел, о чем идет речь в сообщении Кафу, и очень разочарован поступком бразильца, принявшего участие в шоу на российском ТВ.

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Отметим, что ранее "Шахтер" оштрафовал Хусрава Тоирова на месячную зарплату за лайк под постом о победе России над Сербией в товарищеском матче.

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Источник:
football 24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
04.04.2024 в 19:16
Даріо, а може краще помовчати ніж базікати в інеті....лайкачі бляха
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Комментарии 3
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alex 66 (Кременчук)
04.04.2024 в 19:16
Даріо, а може краще помовчати ніж базікати в інеті....лайкачі бляха
Ответить
1
0
efim423 (odessa)
04.04.2024 в 19:13
и всё ? а написать что кафу продажная обезьяна
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0
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Alex-696 (Немирів)
04.04.2024 в 19:08
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