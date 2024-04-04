Он не понял контекст. Шахтер отреагировал на лайк Срной поста Кафу из России

"Шахтер" отреагировал на то, что спортивный директор клуба Дарио Срна в Instagram лайкнул пост экс-игрока сборной Бразилии Кафу , который приехал на болото посетить вручение какой-то спортивной премии и дал интервью пропагандистскому канал "Матч ТВ".

На запрос Футбол 24 в клубе ответили, что Дарио уже убрал свой лайк под публикацией, контекст которой не понял. Он не увидел, о чем идет речь в сообщении Кафу, и очень разочарован поступком бразильца, принявшего участие в шоу на российском ТВ.

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Отметим, что ранее "Шахтер" оштрафовал Хусрава Тоирова на месячную зарплату за лайк под постом о победе России над Сербией в товарищеском матче.