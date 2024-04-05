Силы ПВО ночью уничтожили все 13 дронов-камикадзе

В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все дроны.

Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область - РФ), а также 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136″ с мыса Чауда (Крым)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областя