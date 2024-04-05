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Силы ПВО ночью уничтожили все 13 дронов-камикадзе

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Силы ПВО ночью уничтожили все 13 дронов-камикадзе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все дроны.

Об этом сообщают в Telegram Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область - РФ), а также 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136″ с мыса Чауда (Крым)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областя

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Источник:
Воздушные силы Украины
Опубликовал: Александр Бураков
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