Силы ПВО ночью уничтожили все 13 дронов-камикадзе
Также враг наносил удары баллистикой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и баллистикой. Силы ПВО уничтожили все дроны.
Об этом
"Ночью 5 апреля 2024 года противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область - РФ), а также 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136″ с мыса Чауда (Крым)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областя
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