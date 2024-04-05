Ночная атака БПЛА на российские города, где расположены военные аэродромы - что известно

В ночь на пятницу, 5 апреля, российские города, в которых расположены аэродромы, атаковали более 50 беспилотников. Об этом сообщает минобороны страны-агрессора.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БпЛА), Саратовской (1 БпЛА), Курской (1 БпЛА) и Белгородской (1 БпЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (6 БпЛА) края", - говорится в публикации российского ведомства.

В трех городах, среди указанных выше российских регионов, раздавались взрывы именно там, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Как сообщает Telegram-канал Shot, взрывы в Морозовске начали раздаваться в начале 1:00. Предположительно, беспилотники ВСУ попытались атаковать местный аэродром.

"В результате атаки была повреждена электроподстанция, без света остались десятки жилых домов. Сейчас продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения. Информации о пострадавших пока не было. Кроме громких "хлопков", также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка", - указано в сообщении.

В Саратовской области писали о взрывах в Энгельсе, где находится база стратегических бомбардировщиков Ту-160. Очевидцы утверждают, что около 05:00 слышали звуки стрельбы, затем раздался мощный взрыв. После чего включилась сирена. Губернатор области, в свою очередь, заявил, что утром все беспилотники якобы ликвидированы. Сообщение из местных чатов процитировал, в частности, бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegrаm.



О взрывах в Ейске Краснодарского края РФ сообщал Shot.

"Более 10 взрывов прогремело над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации - над городом работает ПВО. "Кроме громких "хлопков", также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка", - говорится в сообщении.

По информации местных жителей, взрывы раздавались около 3:00.