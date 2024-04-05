Хацкевич ушел с поста главного тренера Заглембе - Источник

Бывший наставник киевсского "Динамо" Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Заглембе" Сосновец, сообщает белорусский сайт Tribuna.

Вместе с ним клуб покинул спортивный директор Михаил Залевский.

Согласно данным источника, контракты со специалистами были расторгнуты по соглашению сторон.

Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и пытались побить тренерский штаб. Ранее агент Хацкевича заявлял, что тренер сам намерен покинуть клуб.

Также добавим, что 50-летний Хацкевич возглавил "Заглембе" в январе этого года. Во главе команды он провел 6 поединков: 2 ничьи и 4 поражения.