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Хацкевич ушел с поста главного тренера Заглембе - Источник

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Накануне на тренера была попытка нападения со стороны фанатов

Хацкевич ушел с поста главного тренера Заглембе - Источник

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Бывший наставник киевсского "Динамо" Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Заглембе" Сосновец, сообщает белорусский сайт Tribuna.

Вместе с ним клуб покинул спортивный директор Михаил Залевский.

Согласно данным источника, контракты со специалистами были расторгнуты по соглашению сторон.

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Напомним, что "Заглембе" стоит на вылет из дивизиона и в последнее время команду преследуют скандалы. Так, недавно болельщики команды прорвались на тренировку и пытались побить тренерский штаб. Ранее агент Хацкевича заявлял, что тренер сам намерен покинуть клуб.

Также добавим, что 50-летний Хацкевич возглавил "Заглембе" в январе этого года. Во главе команды он провел 6 поединков: 2 ничьи и 4 поражения.

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Александр Хацкевич Заглембе (Сосновец)
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Источник:
by.tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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