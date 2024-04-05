Шмыгаль: Россия за несколько недель уничтожила 80% ТЭЦ в Украине
Печальные цифры
YNA
В течение последних недель Россия уничтожила 80% украинских теплоэлектроцентралей. Об этом в
"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор - только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Они продолжают бить ракетами по нашим энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы, генераторы. В течение последних недель Россия уничтожила 80 процентов теплоэлектроцентралей", - заявил Шмыгаль.
Также премьер отметил, что Украина вместе с партнерами работает над созданием децентрализованной системы поставок энергии населению.
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