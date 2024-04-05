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Шмыгаль: Россия за несколько недель уничтожила 80% ТЭЦ в Украине

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Шмыгаль: Россия за несколько недель уничтожила 80% ТЭЦ в Украине

YNA

Новина українською

В течение последних недель Россия уничтожила 80% украинских теплоэлектроцентралей. Об этом в интервью эстонскому ERR сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"К сожалению, Россия продолжает энергетический террор - только за последние недели россияне уничтожили более шести гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика. Они продолжают бить ракетами по нашим энергетическим объектам, уничтожают трансформаторы, генераторы. В течение последних недель Россия уничтожила 80 процентов теплоэлектроцентралей", - заявил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что Украина вместе с партнерами работает над созданием децентрализованной системы поставок энергии населению.

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Источник:
ERR
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
05.04.2024 в 15:43
поменьше нойте и отвечайте тем же. ......жалеть лаптей
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Комментарии 2
tekutiev (донецк,Украина)
05.04.2024 в 15:43
поменьше нойте и отвечайте тем же. ......жалеть лаптей
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0
0
download1 (huyersk)
05.04.2024 в 15:05
а то ви не знали, що по ним будуть бити. Дякуємо,кеп. Краще б сказав,що вони за рік зробили,щоб хоч трішки змінити ситуацію
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