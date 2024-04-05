Генштаб: ТЦК будет вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных и медосмотра
Президент Зеленский недавно подписал соответствующий закон
фото из свободных источников
Граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут взяты на военный учет военнообязанных.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Там напомнили, что президент подписал закон, которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на военном учете призывников.
"В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных. Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины. ...С вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов", - говорится в сообщении.
Там отметили, что, учитывая указанное, пребывание граждан на военном учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста утратило актуальность и было уменьшено до 25 лет.
В Генштабе добавили, что после подписания указа о демобилизации срочников будут уволены в запас около 7000 человек.
Популярное сейчас
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Если Ворскла победит Шахтер в финале Кубка и выйдет в еврокубки, то точно вылетит не от первого соперника
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО