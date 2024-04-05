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Генштаб: ТЦК будет вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных и медосмотра

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Президент Зеленский недавно подписал соответствующий закон

Генштаб: ТЦК будет вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных и медосмотра

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут взяты на военный учет военнообязанных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там напомнили, что президент подписал закон, которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на военном учете призывников.

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"В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных. Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины. ...С вступлением в силу вышеупомянутого Закона Украины территориальными центрами комплектования будет осуществляться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов", - говорится в сообщении.

Там отметили, что, учитывая указанное, пребывание граждан на военном учете призывников до достижения ими 27-летнего возраста утратило актуальность и было уменьшено до 25 лет.

В Генштабе добавили, что после подписания указа о демобилизации срочников будут уволены в запас около 7000 человек.

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