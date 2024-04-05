  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источник: В результате ночной атаки на российские аэродромы повреждены три Ту-95МС
В тренде

Источник: В результате ночной атаки на российские аэродромы повреждены три Ту-95МС

Общие новости
Обновлено

Атаку дронами организовали ГУР и ВСУ

Источник: В результате ночной атаки на российские аэродромы повреждены три Ту-95МС

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное управление разведки вместе с Вооруженными силами Украины в ночь на 5 апреля организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян. В частности, повреждены бомбардировщики Ту-95МС.

Читайте такжеНочная атака БПЛА на российские города, где расположены военные аэродромы - что известно

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны Украины.

По информации источников в ГУР, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь оккупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре оккупанта и полностью сгорели два вражеских Су-25.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока сообщают.

"Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, "еще не начинали", - заявил собеседник из ГУР.

Напомним, сегодня, 5 апреля, в России пожаловались на массированную атаку дронов. Враг заявлял о том, что ПВО "удалось сбить" 53 дрона в разных регионах. Под атакой находились Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области, где находятся аэродромы.

По теме
yellow-arrow
Хлань признан игроком месяца в Первой лиге Польши
yellow-arrow
Россияне нанесли удар по Запорожью. 2 человека погибли, 6 - получили ранения
yellow-arrow
Генштаб: ТЦК будет вызывать мужчин от 25 лет для обновления данных и медосмотра
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.04.2024 в 20:34
Добре
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.04.2024 в 20:34
Добре
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости