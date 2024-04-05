Источник: В результате ночной атаки на российские аэродромы повреждены три Ту-95МС
Атаку дронами организовали ГУР и ВСУ
фото из свободных источников
Главное управление разведки вместе с Вооруженными силами Украины в ночь на 5 апреля организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян. В частности, повреждены бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны Украины.
По информации источников в ГУР, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь оккупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.
Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре оккупанта и полностью сгорели два вражеских Су-25.
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Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока сообщают.
"Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, "еще не начинали", - заявил собеседник из ГУР.
Напомним, сегодня, 5 апреля, в России пожаловались на массированную атаку дронов. Враг заявлял о том, что ПВО "удалось сбить" 53 дрона в разных регионах. Под атакой находились Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области, где находятся аэродромы.
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