Россияне нанесли удар по Запорожью. 2 человека погибли, 6 - получили ранения
5 апреля российские террористы в очередной раз обстреляли Запорожье
фото из свободных источников
5 апреля вследствие российского удара по Запорожью погибли 2 человека. 6 человек, в том числе ребенок, получили ранения.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Россияне убили двух мирных людей – женщину и мужчину", - говорится в сообщении.
Также ранения получили 6 человек.
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"9-летний мальчик и его 36-летняя мама, юноши 20-ти и 22-х лет – в состоянии средней тяжести. 55-летняя женщина и 51-летний мужчина – в тяжелом состоянии", - добавил он.
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жажа_the_best (Харьков)
05.04.2024 в 19:57
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