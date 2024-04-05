Усик: Читаю книгу Леонида Кучмы "Украина – не Россия"
Чемпион не пользуется соцетями
Фото: USYK17
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе в категориях WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик рассказал, что во время подготовки к бою читает книги, в том числе авторства бывшего президента Украины Леонида Кучмы.
В беседе с журналистами Усик отметил, что его подготовка идет хорошо. По его словам, во время пребывания в лагере он не пользуется социальными сетями.
"Я не слежу за Инстаграмом, Фейсбуком, не слежу за видео с Тайсоном Фьюри", — заявил он.
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Боксер подчеркнул, что не использует Инстаграм, так как считает это "тратой времени". По словам спортсмена, он сосредоточен только на тренировках, своей команде и семье.
"Я читаю книги, общаюсь с семьей. Я не знаю, что происходит вне моего лагеря, дома", — рассказал Усик.
Отвечая на вопрос о книгах, Усик признался, что в тренировочном лагере у него есть две книги. Одна из них — книга бывшего президента Украины Леонида Кучмы "Украина – не Россия". Название второй книги боксер не упомянул, отметив лишь что она "по психологии".
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