Россияне ночью применили для воздушной атаки 32 Шахеда и шесть ракет разных типов

В ночь с 5 на 6 апреля российская армия снова атаковала Украину с воздуха.

Для этого она применила 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136". Районы пусков – Приморско-Ахтарск и Курск, расположенные на территории РФ.

Кроме этого, россияне выпустили три зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области, а также из акватории Черного моря одну крылатую ракету "Калибр".

"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136", - говорится в отчете ПС ВСУ.

Известно, что в результате ударов погибли и ранены. В частности, в Харькове и других мирных городах.