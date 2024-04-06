ГУР: В городе Азов Ростовской области в ночь на 6 апреля взорвали нефтепровод - ВИДЕО

В ночь с 5 на 6 апреля на территории Российской Федерации раздался взрыв.

Как сообщило Главное управление разведки Украины, в населенном пункте Азов в Ростовской области был взорван нефтепровод.

Им осуществляли перекачку нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта".

Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

Как добавляет ГУР, россияне использовали этот инфраструктурный объект в военных целях.