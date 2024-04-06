Спортдир Лехии: В Украине достаточно игроков, которые подходят под нашу философию и которых мы хотели бы видеть в клубе
Хотят подписать еще украинцев
Фото: Onet Sport
Спортивный директор "Лехии" Якуб Чодоровский рассказал о том, как наличие украинцев в команде развивает клуб.
"Вылет "Лехии" – это был шок для Польши. Нас не было тогда в клубе, но когда вылетает команда с такой историей – это всегда шок.
Сейчас мы строим большой проект. Сначала хотим выйти в Экстраклассу, а дальше – играть в еврокубках, и украинские футболисты могут нам в этом помочь. Они здесь имеют место в стартовом составе и постоянно прогрессируют.
У "Лехии" есть список украинских футболистов, которые нам интересны. В Украине достаточно игроков, которые подходят под нашу философию и которых мы хотели бы видеть в клубе. Они похожи на поляков и быстро адаптируются.
Пока у нас нет отдельного скаута по украинскому рынку. На данном этапе мы просматриваем только видео", – сказал Чодоровский.
Напомним, в составе "Лехии" играют 4 украинца: вратарь Богдан Сарнавский, полузащитники Максим Хлань и Иван Желизко, нападающий Богдан Вьюник.
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