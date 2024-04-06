Сырский: Ситуация на фронте остается сложной. Россияне пытаются выйти на админграницу Донецкой области
Оккупанты продолжают давить, во многих видах вооружения.
Military Media Center
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский на своих официальных ресурсах доложил о текущем состоянии фронта российско-украинской войны.
“Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной.
Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.
Враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.
На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода в рот, иногда батальон”, - пишет Сырский.
В настоящее время особенно тяжело Силам обороны на Баухмутском направлении. Вблизи Часового Яра россияне пытаются прорвать оборону.
“Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском – в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки.
Наиболее жесткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.
Часовой Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.
На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.
Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском – в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском – пытается вытеснить наши войска из плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки.
Но успеха на этих направлениях нет”, - добавляет Сырский.
В то же время Главнокомандующий отмечает, что на Купянском и Лиманском направлениях украинские военные имеют и определенный тактический успех.
"Силы обороны продолжают устойчиво удерживать занимаемые рубежи и позиции, истощать врага, наносить ему значительные потери в личном составе, вооружении и военной технике", - заключил Сырский.
Популярное сейчас
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- Реал на 100% считает Куртуа основным голкипером на следующий сезон
- От дяди Надаля до беженца из Косово: пять лиц сенсационного финалиста Кубка короля-2024
- В ООН осудили удар по заводу по производству шахедов в Татарстане
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО