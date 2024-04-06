Сырский: Ситуация на фронте остается сложной. Россияне пытаются выйти на админграницу Донецкой области

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский на своих официальных ресурсах доложил о текущем состоянии фронта российско-украинской войны.

На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода в рот, иногда батальон”, - пишет Сырский.

Враг продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах, пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

В настоящее время особенно тяжело Силам обороны на Баухмутском направлении. Вблизи Часового Яра россияне пытаются прорвать оборону.

“Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском – в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском – в районе Новомихайловки.

Наиболее жесткие бои сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.

Часовой Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.

Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки, Веселого; на Ореховском – в районах Роботино и Вербового с целью восстановления утраченного положения; на Херсонском – пытается вытеснить наши войска из плацдарма на левом берегу реки Днепр в районе Крынки.

Но успеха на этих направлениях нет”, - добавляет Сырский.