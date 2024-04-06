УПЛ. Верес - Оболонь 3:0. Видео голов и обзор матча
Ровенчане уничтожили киевлян
Фото: Верес
В первом матче 23-го тура УПЛ сошлись команды, которые борются за выживание. Очное противостояние "Вереса" и "Оболони" выглядело одним из самых интересных в туре.
Довольно неожиданно ривненчане почти не имели проблем с "пивоварами", разгромив их со счетом 3:0. Сначала феерил Янаков: заработал и реализовал пенальти, а через минуты даже оформил дубль, но арбитры не засчитали гол из-за офсайда. Забить во второй раз удалось Гайдучику, который вышел в основе вместо дисквалифицированного Мрвалевича. Полное преимущество в игре подчеркнул во втором тайме Яго Сикейра, установив итоговый результат.
Благодаря добытым 3-м очкам "Верес" обходит "Оболонь" в турнирной таблице. Красно-черные поднялись на 13-е место, а "пивовары" опустились на 14-е.
Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24
6.04.2024. Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Оболонь" 3:0
Голы: Янаков 6 (пенальти), Гайдучек 32, Яго 86
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