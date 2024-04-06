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Зеленский: Для контрнаступательных действий снарядов нет. Для защиты государства – есть несколько инициатив

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Они уже начали работать и оружие поступает

Зеленский: Для контрнаступательных действий снарядов нет. Для защиты государства – есть несколько инициатив

Фото: скріншот з відеотрансляції

Новина українською

У ВСУ нет снарядов для контрнаступательных действий. На отдельных направлениях дефицитные артиллерийские снаряды пытаются перекрыть дронами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире телемарафона.

"Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работать и оружие поступает. Чтобы сегодня защищать так, как мы защищаем, для всех бригад, которые на самых напряженных направлениях, все честно распределяется".

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"Да, это не полноценная альтернатива (дроны – прим.), но на некоторых направлениях они помогают, и мы увеличили производство в десятки раз. На сегодня глобально дефицита в этом вопросе я не вижу".

Также Зеленский отметил, что ВСУ не хватает дальнобойных снарядов и вооружения, чтобы наносить удары по военным аэродромам РФ, самолетам и вертолетам, складам и базам.

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Источник:
Телемарафон
Опубликовал: Влад Петрушевский
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