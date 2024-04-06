Президент Украины: Из-за нехватки ПВО мы вынуждены выбирать, какой город защищать

Украина усилила защиту энергообъектов, но этого не всегда хватает, чтобы отразить все атаки россиян. Об этом заявил в интервью украинскому телемарафону президент Владимир Зеленский.

"Они будут добивать нашу энергосистему. Это их желание. Я считаю, что мы сможем пройти этот путь. Мы много энергообъектов смогли защитить. Как системами ПВО, так и другой защитой 1, 2 и 3 уровня. Это бетонная защита. Но есть ракеты, против которых эта защита, против которых эти системы не работают. Против некоторых целей работают только системы ПВО Patriot, или их аналог".

"И здесь нам приходится выбирать - какой объект защитить, этот город или другой, в тот или иной момент. Из-за соответствующих передвижений того, что не должно передвигаться, вы теряете и скорость, и защиту. Сегодня интенсивность обстрелов РФ достаточно высока. Запас ракет для ПВО у нас на сегодня есть. Но я считаю, что мы должны думать о том, что будет завтра".