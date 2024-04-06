Шандрук: Сегодня мы несколько видоизменили тактическое расположение треугольника полузащитников в центре поля

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал победу над "Оболонью" (3:0), изменения в стартовом составе и реализацию моментов от его игроков.

"Сегодня мы несколько видоизменили тактическое расположение треугольника полузащитников в центре поля - с прицелом на то, что в этой схеме нам будет легче прессинговать соперника. Также хотели агрессивнее сыграть в полуфлангах, задействовать там и Валерия Кучерова, и Андрея Кухарука. Они оба любят и умеют атаковать. От этого и отталкивались, зная, что Марко Мрвалевич не может сыграть.

Выход Дениса Янакова в старте был абсолютно прогнозируемым для нашего тренерского штаба. Мы видим работу на тренировках. И даже на сборах об этом говорили - у нас равная команда и все готовы сыграть в старте. По сравнению с предыдущим матчем мы сделали шесть изменений в стартовом составе и даже не сомневались в этих решениях. Команда тренировалась с позитивом всю неделю. И было заметно, что часть футболистов - по-настоящему голодны к игре. Этот шанс они использовали сегодня. В том числе - Денис Янаков.

Выход Дмитрия Шастала на острие атаки - это не эксперимент. Он играл центрального нападающего в свое время. Сегодня не было Марко Мрвалевича, а мы очень хорошо знаем возможности Дмитрия Шастала. Это был стратегический шаг.

Относительно замены Евгения Паста. Ротация коленного сустава - это всегда неприятно. Нужно обследование. Это может быть что-то серьезное, но мы надеемся на лучшее.

Сегодня нам грех жаловаться на реализацию. Три гола в этом году команды еще не забивала. Понимаю, что у нас было больше моментов. Дважды в стойку попадали. Отмененный гол. Радует, что в таких важных и принципиальных матчах команда создает и забивает. Сегодня мы добыли очень важные три очка.

Если реализовать уже сыгранные матчи - мы могли бы рассчитывать на очки в матчах с "Кривбассом" и "Колосом". Неплохие отрезки игры были в нашем исполнении. К сожалению, не смогли взять очки. Но была победа над "Черноморцем" в гостях. Поэтому, где-то мы должны быть довольны тем, что имеем сегодня. Победа - это позитив в подготовке к следующей игре", - рассказал Шандрук.