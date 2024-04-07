Победы Зинченко и Миколенко, поражение Трубина в чемпионском дерби и исторический триумф Атлетика. Главные новости за 6-е апреля

В финале Кубка короля 2024-го года, который прошел в Севилье, "Атлетик" встречался с "Мальоркой". В основное время команды не сумели выявить победителя, по очереди расписавшись в воротах друг друга. Дело дошло до серии пенальти, где сильнее оказался клуб из Бильбао. "Львы" прервали свою безвыигрышную серию в финалах национального кубка, которая насчитывала аж шесть поединков! Примечательно, что эта победа "Атлетика" делает 7-е место в Ла Лиге еврокубковым, на котором именно сейчас расположилась "Валенсия" Романа Яремчука.

В 28-м туре португальской Примейры очную встречу провели лидеры первенства в лице "Бенфики" и "Спортинга". Поединок проходил на домашней арене "зелено-белых". Ворота "орлов" в этом матче защищал наш легионер Анатолий Трубин. Старт встречи для украинского голкипера не задался. "Бенфика" пропустила уже на первой минуте - счет размочил Катаму. Под занавес второго тайма гости установили паритет на табло, однако в итоге пропустили в компенсированное время и проиграли. Сейчас "Бенфика" отстает от первого в таблице "Спортинга" на четыре зачетных балла. При этом у "львов" есть еще матч в запасе.

Теперь к "Туманному Альбиону". В очередном туре английского первенства лондонский "Арсенал" приехал в гости к "Брайтону". В итоге "канониры" результативно переиграли "чаек" - со счетом 3:0. Микель Артета выпустил в стартовом составе своей команды Александра Зинченко. Украинский защитник отыграл 72 минуты, после чего уступил место на поле для Томиясу. Аналитические оценки оценили игру 27-летнего украинца довольно посредственно. Александр получил 6,7 и 6,6, от Sofascore и WhoScore, соответственно. Примечательно, что абсолютно все игроки основного состава "пушкарей" получили более высокие баллы, чем наш легионер.

В параллельных матчах 32-го тура АПЛ своими выступлениями отметились другие украинские легионеры. "Эвертон" Миколенко на "Гудисон Парк" минимально обыграл "Бернли". Виталий вышел в старте и отыграл весь поединок. В свою очередь "Борнмут" Забарного на выезде встречался с "Лутоном". "Вишневые" упустили ничью на последней минуте, а Илья провел на поле все игровое время. Что касается "Брентфорда", то команда Ярмолюка расписала результативную гостевую ничью с "Астон Виллой". Егор вышел на замену в самой концовке встречи.

В еще одном поединке чемпионата Англии "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы приехал в гости к "Кристал Пэлас". Финальный свисток зафиксировал победу "горожан" над "стекольщиками" со счетом 4:2. Дублем в составе команды испанского наставник отметился Кевин Де Брюйне. Для бельгийца эти голы стали юбилейными, а именно 99-м и 100-м в футболке "Сити". Таким образом, 32-летний хавбек вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров своего клуба.

Команда Хаби Алонсо приближается к историческому триумфу. В 28-м туре немецкой Бундеслиги "фармацевты" на выезде минимально одолели берлинский "Унион" (1:0). Единственный мяч во встрече записал на свой счет Виртц. Хавбек "Байера" реализовал пенальти в компенсированное время к первому тайму. В параллельном поединке "Бавария" сенсационно в гостях уступила "Хайденхайму" - 2:3. Из-за этого поражения мюнхенцы под руководством Томаса Тухеля в турнирной таблице отстали от леверкузенцев аж на 16 очков. Уже 14-го апреля, в следующем туре "Байер" может избавиться от насмешливого прозвища "Неверкузен" - для завоевания титула нужно лишь обыграть "Вердер".

Подопечные Олега Шандрука и Валерия Иващенко очным поединком открыли 23-й тур родной УПЛ. В Ровно народный клуб одержал уверенную победу, обыграв "пивоваров" со счетом 3:0. Победу "Вересу" принесли голы Янакова, Гайдучека и Яго. Обе команды продолжают идти в зоне переходных матчей. Однако, благодаря этой победе, ровенчане обменялись местами с "зелеными" в турнирной таблице украинского элитного дивизиона.