Силы ПВО ночью уничтожили все 17 дронов Shahed, которые запустила Россия
Две ракеты уничтожить не удалось
Zelenskiy Official
В ночь с 6 на 7 апреля россияне использовали для воздушной атаки по Украине 17 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Запуск состоялся с мыса Чауда в оккупированном Крыму.
“К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты 17 вражеских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях", - говорится в отчете командующего ВС ВСУ Николая Олещука.
Кроме этого, захватчики применили для удары управляемую авиационную ракету Х-31, выпустив ее с территории оккупированной Луганщины, и баллистическую ракету "Искандер-М": ее запуск состоялся в Крыму.
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