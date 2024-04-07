Силы ПВО ночью уничтожили все 17 дронов Shahed, которые запустила Россия

В ночь с 6 на 7 апреля россияне использовали для воздушной атаки по Украине 17 ударных БПЛА типа Shahed-131/136. Запуск состоялся с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

“К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы. В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты 17 вражеских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях", - говорится в отчете командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

Кроме этого, захватчики применили для удары управляемую авиационную ракету Х-31, выпустив ее с территории оккупированной Луганщины, и баллистическую ракету "Искандер-М": ее запуск состоялся в Крыму.