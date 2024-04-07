Колос - Металлист 1925: стартовые составы на матч 23-го тура УПЛ

В 23-м туре УПЛ встречаются "Колос" и "Металлист 1925". Ковалевцам нужно укреплять свои позиции в середине турнирной таблицы, а харьковчане стремятся выбраться из зоны вылета. Форма команд не впечатляет - "Колос" проиграл последние 4 матча, "Металлист 1925" последний раз побеждал еще в ноябре.

Стартовый состав "Колоса": Фесюн Кирилл, Бондаренко Валерий, Бурда Никита, Цуриков Андрей, Ореховский Павел, Рангел, Черноморец Александр, Лучкевич Валерий, Топалов Дмитрий, Богданов Андрей (К), Паулаускас Гитис.

Запасные: Горох Валентин, Мысак Роман, Кукош Каталин, Гончаренко Роман, Демченко Александр, Великан Владислав, Милько Вадим, Салабай Антон, Безбородько Денис, Емец Владислав, Ильин Олег.

Стартовый состав "Металлиста 1925": Мозиль Олег, Капинус Дмитрий, Борячук Андрей, Юсов Дмитрий, Дмитренко Владислав, Габелок Артем (К), Жичиков Максим, Имереков Максим, Фарина Марьян, Юрченко Владлен, Сидоров Алексей.

Запасные: Проценко Ярослав, Сидоренко Денис, Обинайя Самуэль, Безуглый Никита, Червак Вадим, Вачиберадзе Бека, Смитюх Александр, Панченко Матвей, Гармаш Денис, О. Фримпонг.

Поединок "Колос" - "Металлист 1925" начнется в 15:30. Следите за событиями на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.