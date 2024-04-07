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Григорчук: Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе

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Довольно интересный комментарий после игры

Григорчук: Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе

фото - Валерій М'якотенко

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после победы над "Александрией" (3:2) остался недоволен одесскими болельщиками, но "разошелся" в комплиментах своим подопечным.

"Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе, признаюсь. Сегодня был тот момент, когда нам как никогда была нужна их поддержка, а не их, блин, критика. Я ужасно этим моментом расстроен.

Я свои впечатления не буду в полной сейчас мере комментировать. Но очень хочу дать комментарий игре. Я очень доволен, что мы выиграли. Очень доволен. Первое, чего я ждал - это поскорее зайти в раздевалку и увидеть глаза своих футболистов и сказать, что они огромные молодцы. Огромные молодцы, просто красавцы.

Они выиграли игру. Сама игра, ошибки, как она складывалась - это наш анализ. Но они сделали очень важную вещь, они выиграли матч, играя через 3 на 4 день третий матч подряд в составе 10-11 человек. Я просто снимаю шляпу. Огромное уважение, огромная благодарность, своим футболистам. Ужасная благодарность.

Люди отыграли 3 матча и показали достаточно нормальное движение. Другой вопрос касаемо психологии - это то, в чем мы сегодня выглядели не лучшим образом. Но я не хочу об этом говорить, потому что не хочу сегодня никакого негатива.

Хочу только аплодировать команде за ту победу, которую они одержали в такой тяжелый, важный, стратегически решающий момент в чемпионате. Так что просто браво, футболисты "Черноморца". Браво!", - сказал Григорчук.

Одесситы занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда сыграет против "Зари". Матч состоится 14-го апреля.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
07.04.2024 в 17:04
при счёте 3-0 и играя в большинстве просто сдали 2 тайм а могли и проиграть --игра на валидоле -у тебя полно игроков а ты их держишь в запасе они профи не первый год играют --просто ты не умеешь во время производить замены --освежать игру --правильно фанаты тебе подсказали что так играть нельзя --не пошла игра у Брагару--Штогрина -Кузика так меняй их и какой с Брагару защитник
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
07.04.2024 в 17:04
при счёте 3-0 и играя в большинстве просто сдали 2 тайм а могли и проиграть --игра на валидоле -у тебя полно игроков а ты их держишь в запасе они профи не первый год играют --просто ты не умеешь во время производить замены --освежать игру --правильно фанаты тебе подсказали что так играть нельзя --не пошла игра у Брагару--Штогрина -Кузика так меняй их и какой с Брагару защитник
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avatar
Вarcelinius
07.04.2024 в 16:46
Ды, до болельщиков дое@ался. Вот же ж нахал. А если б ты играя в большинстве с 16 минуты и ведя в счёте 3-0 победу прое@ал, шоб ты тогда пиз@ел, разочарованный ты наш?
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