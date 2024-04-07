Григорчук: Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе
Довольно интересный комментарий после игры
фото - Валерій М'якотенко
Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук после победы над "Александрией" (3:2) остался недоволен одесскими болельщиками, но "разошелся" в комплиментах своим подопечным.
"Я сегодня разочарован нашими болельщиками на стадионе, признаюсь. Сегодня был тот момент, когда нам как никогда была нужна их поддержка, а не их, блин, критика. Я ужасно этим моментом расстроен.
Я свои впечатления не буду в полной сейчас мере комментировать. Но очень хочу дать комментарий игре. Я очень доволен, что мы выиграли. Очень доволен. Первое, чего я ждал - это поскорее зайти в раздевалку и увидеть глаза своих футболистов и сказать, что они огромные молодцы. Огромные молодцы, просто красавцы.
Они выиграли игру. Сама игра, ошибки, как она складывалась - это наш анализ. Но они сделали очень важную вещь, они выиграли матч, играя через 3 на 4 день третий матч подряд в составе 10-11 человек. Я просто снимаю шляпу. Огромное уважение, огромная благодарность, своим футболистам. Ужасная благодарность.
Люди отыграли 3 матча и показали достаточно нормальное движение. Другой вопрос касаемо психологии - это то, в чем мы сегодня выглядели не лучшим образом. Но я не хочу об этом говорить, потому что не хочу сегодня никакого негатива.
Хочу только аплодировать команде за ту победу, которую они одержали в такой тяжелый, важный, стратегически решающий момент в чемпионате. Так что просто браво, футболисты "Черноморца". Браво!", - сказал Григорчук.
Одесситы занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда сыграет против "Зари". Матч состоится 14-го апреля.
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