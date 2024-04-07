Шахтер - Рух: стартовые составы на игру 23-го тура УПЛ

Еще одним матчем 23-го тура УПЛ является встреча "Шахтера" и "Руха". Команды находятся в хороших игровых формах, и находятся в пятерке лучших в УПЛ по состоянию на сейчас.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык Дмитрий, Л. Траоре, Бондарь Валерий, Степаненко Тарас (К), Судаков Георгий, Зубков Александр, Азаров Иракли, Бондаренко Артем, Матвиенко Николай, Конопля Ефим, Кевин.

Запасные: Рудько Артур, Твардовский Денис, Де Соуза Лемос Эгиналду, Швед Марьян, Гочолеишвили Гиорги, Сикан Даниил, Келси, Мироши Новатус Дисмас, Назарина Егор, Марлон, Невертон.

Стартовый состав "Руха": Ледвий Дмитрий, Слюбик Богдан, Холод Виталий, Сыч Алексей, Дидык Роман (К), Лях Ростислав, Пастух Евгений, Таллес Б., Квасница Илья, Плюман, Федор Олег.

Запасные: Герета Юрий-Владимир, Слюсар Денис, Китела Андрей, Бойко Максим, Джурабаев Мухаммад, Притула Остап, Столярчук Андрей, Непейпиев Руслан, Дос Сантуш Криспим Клайвер Габриэль, Теслюк Денис, Рунич Василий, Пидгурский Денис.

Поединок "Шахтер" - "Рух" состоится на "Арене-Львов". Стартовый свисток Виталия Романова прозвучит в 18:00. Поединок "Колос" - "Металлист 1925" начнется в 15:30. Следите за событиями на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.