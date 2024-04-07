УПЛ. Колос - Металлист 1925 1:1. Видео голов и обзор матча

В 23-м туре УПЛ "Колос" и "Металлист 1925" сыграли в результативную ничью (1:1). В Ковалевке команды продемострировали равную игру, с примерно одинаковым количеством моментов. Особо стоит отметить гол Борячука - красивый дальний удар, с которым Фесюн справиться не мог.

Учитывая последние результаты, и ковалевцы, и харьковчане прежде всего хотели не проиграть. Это было заметно по игре. Но, ради подлинности, беспокоить вратарей тоже старались.

23-й тур УПЛ, сезон 2023/24

07 апреля, Ковалевка, Стадион "Колос"

Судья: Назарий Дьордь (Ужгород)

"Колос" (Ковалевка) - "Металлист 1925" (Харьков) 1:1

Голы: Рангел (23) - Борячук (47)