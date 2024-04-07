Таллес забил Шахтеру красивый гол в девятку
Интрига жива
ФК "Рух" / Автор неизвестен
После первого тайма "Шахтер" побеждает "Рух" в матче 23-го тура УПЛ - счет 2:1. На быстрые голы Бондаренко ответил полузащитник львовской команды Таллес. Бразилец обыграл Степаненко, и красиво переправил мяч в правую девятку. Ризнык даже не реагировал.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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