Таллес забил Шахтеру красивый гол в девятку

После первого тайма "Шахтер" побеждает "Рух" в матче 23-го тура УПЛ - счет 2:1. На быстрые голы Бондаренко ответил полузащитник львовской команды Таллес. Бразилец обыграл Степаненко, и красиво переправил мяч в правую девятку. Ризнык даже не реагировал.

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