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За Рух дебютировал футболист 2008-го года рождения

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Дети на полях УПЛ

За Рух дебютировал футболист 2008-го года рождения

Фото: Рух

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В матче против "Шахтер" - "Рух" за львовскую команду дебютировал 16-летний Мухаммад Джурабаев (2008 год рождения). На 85-й минуте он заменил Плюмена.

Юноша играет на позиции полузащитника. Впервые в заявку основной команды "Руха" попал в прошлом туре, когда львовяне принимали "ЛНЗ". Еще 2 матча в активе Джурабаев имеет за "Рух" U19.

В текущем сезоне главной командой для Мухаммада является "Рух" U16.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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