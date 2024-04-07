За Рух дебютировал футболист 2008-го года рождения
Дети на полях УПЛ
Фото: Рух
В матче против "Шахтер" - "Рух" за львовскую команду дебютировал 16-летний Мухаммад Джурабаев (2008 год рождения). На 85-й минуте он заменил Плюмена.
Юноша играет на позиции полузащитника. Впервые в заявку основной команды "Руха" попал в прошлом туре, когда львовяне принимали "ЛНЗ". Еще 2 матча в активе Джурабаев имеет за "Рух" U19.
В текущем сезоне главной командой для Мухаммада является "Рух" U16.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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