Россия потеряла за сутки еще 890 солдат и более 160 единиц техники - Генштаб ВСУ
С 24 февраля ВСУ уничтожили почти девять тысяч беспилотников
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения.
За минувшие сутки военных действий Силы Обороны Украины ликвидировали еще 840 оккупантов. Также было уничтожено 165 единиц техники. В частности, 23 боевые бронированные машины и 40 артиллерийских систем.
Общие боевые потери РФ с 24.02.2022 выглядят следующим образом:
- личного состава - около 448400 (+890) человек,
- танков - 7087 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 13575 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 11356 (+40) ед,
- РСЗО - 1039 (+3) ед,
- средства ПВО - 751 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8996 (+40),
- крылатые ракеты - 2065 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед,
- специальная техника - 1867 (+3)
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