Россия потеряла за сутки еще 890 солдат и более 160 единиц техники - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения.

За минувшие сутки военных действий Силы Обороны Украины ликвидировали еще 840 оккупантов. Также было уничтожено 165 единиц техники. В частности, 23 боевые бронированные машины и 40 артиллерийских систем.

Общие боевые потери РФ с 24.02.2022 выглядят следующим образом: