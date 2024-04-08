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Россия потеряла за сутки еще 890 солдат и более 160 единиц техники - Генштаб ВСУ

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С 24 февраля ВСУ уничтожили почти девять тысяч беспилотников

Россия потеряла за сутки еще 890 солдат и более 160 единиц техники - Генштаб ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил данные о потерях российской армии с начала полномасштабного вторжения.

За минувшие сутки военных действий Силы Обороны Украины ликвидировали еще 840 оккупантов. Также было уничтожено 165 единиц техники. В частности, 23 боевые бронированные машины и 40 артиллерийских систем.

Общие боевые потери РФ с 24.02.2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава - около 448400 (+890) человек,
  • танков - 7087 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 13575 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 11356 (+40) ед,
  • РСЗО - 1039 (+3) ед,
  • средства ПВО - 751 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8996 (+40),
  • крылатые ракеты - 2065 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15110 (+39) ед,
  • специальная техника - 1867 (+3)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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