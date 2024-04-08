Силы ПВО ночью сбили 17 из 24 российских шахедов: есть разрушения

Этой ночью силы ПВО уничтожили 17 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" и крылатую ракету Х-59, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 8 апреля 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области и 24 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым, районов Курск, Ейск - РФ", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбиты управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 дронов-камикадзе в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы, добавили в Воздушных силах.

В результате попадания в Одесском районе поврежден логистически-транспортный объект. В Вознесенском районе Николаевской области обломки сбитого "Шахеда" повредили линии электропередач, в результате чего обесточены 14 населенных пунктов и еще один частично. Об этом сообщают главы Одесской и Николаевской областных военных администраций.