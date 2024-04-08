Россия изменила тактику ударов по энергосистеме Украины - FT

Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, используя высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. Некоторые из станций не могут быть полностью восстановлены до следующей зимы. Об этом пишет Financial Times.

"Украинские чиновники заявили, что хотя повреждения, нанесенные Москвой, не такие масштабные, они хуже, чем зимой 2022-23 годов, и очевидно, что сейчас цель РФ - нанести постоянный, непоправимый ущерб. В период с 22 по 29 марта Россия нанесла удары по семи ТЭС - все в других регионах, кроме Киева, который имеет одну из лучших систем противовоздушной обороны в стране. Российские ракеты также попали в две гидроэлектростанции Украина не предоставила подробностей о масштабах повреждений на каждой станции, но чиновники заявили, что некоторые из них, в том числе в Харьковской области вблизи российской границы, были почти полностью разрушены", - говорится в статье авторитетного издания.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, сейчас главной целью является восстановить как можно больше до октября. Отмечается, что группа потеряла около 80% производства в результате ударов, а 5 теплоэлектростанций были вынуждены остановить работу. Он отметил, что сейчас есть план по восстановлению не менее 50% поврежденных энергоблоков в случае отсутствия дальнейших атак. В то же время если бы не теплая погода и импорт энергии из Европейского союза (ЕС) - Украина могла бы пережить еще большие отключения, чем в прошлом году.