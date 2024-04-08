"Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк обратился к украинцам и призвал военнообязанных найти в себе мужество вступить в ряды Вооруженных Сил

Об этом он написал в своем посте в Facebook.

"Российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация - это не о защите своего государства от агрессора, а о несправедливости и нарушении прав. Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы.

Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону - судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое: ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину.

Получили вы повестку или сами пришли в ТЦК обновить данные - это не значит, что завтра вы поедете на штурм вражеских позиций. Это ложь. ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, IT-шники, бухгалтеры, медики, инженеры. Вы можете проверить мои слова, открыв сайты по поиску работы - там есть все эти вакансии", - отметил Павлюк.