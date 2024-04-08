Греция может передать Украине 32 истребителя F-16, - СМИ

Греческое правительство в ближайшее время может передать украинским военным до 32 единиц истребителей F-16, но для этого нужно дождаться одобрения такого решения со стороны Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Break.

По данным издания, греческое правительство планирует продать 108 истребителей, подлежащих выводу из эксплуатации (32 единицы F-16C/-D Block 30, 24 единицы Mirage 2000-5 Mk. 2 и 33 единицы F-4E PI2000).

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"Действительно, в июле 2022 года было запрошено положительное заключение соответствующего парламентского комитета на продажу истребителей и сопутствующего и периферийного оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы), стоимость которых оценивалась в 117 млн евро. Продажа так и не состоялась, а состояние истребителей, находящихся на открытом хранении, постоянно ухудшается", - говорится в материале.

Общая стоимость всех истребителей, которые планирует продать Греция, составляет примерно 2,5 млрд евро.

"Совсем другое дело - 32 F-16C/-D Block 30, передача которых Украине практически не вызывает сомнений. Напомним, что за время службы истребители этого типа прошли две модернизации конструкции и в настоящее время в среднем израсходовали около 60% предельного срока службы", - говориться в материале.

Также журналисты заявляют, что логичной была бы передача этих самолетов Украине или продажа Индии, но нужно дождаться одобрения от Франции.