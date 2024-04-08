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В киевском фуникулере убили 16-летнего подростка – воспитанника футбольной СДЮСШ Смена

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Между подростком и сотрудником госохраны возник конфликт

В киевском фуникулере убили 16-летнего подростка – воспитанника футбольной СДЮСШ Смена

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве вечером 7 апреля произошел смертельный инцидент на фуникулере, в результате чего там погиб 16-летний парень. Как сообщает пресс-служба СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их воспитанник Матерухин Максим Александрович.

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Как сообщает ГБР, подозреваемого в убийстве уже задержали, начато уголовное производство. Проводится весь комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ).

В Управлении госохраны заявили, что назначили внутреннее служебное расследование.

По данным Бюро, между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним парнем возник конфликт.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте.

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Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
08.04.2024 в 22:30
Яке ж це умисне вбивство, це вбивство з необережності. Максимум п'ять років.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Киев)
08.04.2024 в 22:30
Яке ж це умисне вбивство, це вбивство з необережності. Максимум п'ять років.
Ответить
0
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