В киевском фуникулере убили 16-летнего подростка – воспитанника футбольной СДЮСШ Смена

В Киеве вечером 7 апреля произошел смертельный инцидент на фуникулере, в результате чего там погиб 16-летний парень. Как сообщает пресс-служба СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их воспитанник Матерухин Максим Александрович.

Как сообщает ГБР, подозреваемого в убийстве уже задержали, начато уголовное производство. Проводится весь комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ).

В Управлении госохраны заявили, что назначили внутреннее служебное расследование.

По данным Бюро, между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним парнем возник конфликт.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте.