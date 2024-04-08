В киевском фуникулере убили 16-летнего подростка – воспитанника футбольной СДЮСШ Смена
Между подростком и сотрудником госохраны возник конфликт
фото из свободных источников
В Киеве вечером 7 апреля произошел смертельный инцидент на фуникулере, в результате чего там погиб 16-летний парень. Как сообщает пресс-служба СДЮСШ по футболу "Смена", погибшим оказался их воспитанник Матерухин Максим Александрович.
Как сообщает ГБР, подозреваемого в убийстве уже задержали, начато уголовное производство. Проводится весь комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос объявления о подозрении задержанному правоохранителю по подозрению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ).
В Управлении госохраны заявили, что назначили внутреннее служебное расследование.
По данным Бюро, между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним парнем возник конфликт.
После выхода из вагона фуникулера на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
- Зеленский: Для контрнаступательных действий снарядов нет. Для защиты государства – есть несколько инициатив
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Комментарии 1